"Pequenas afinações". Estão reunidas "condições" para encerrar negociações sobre legislação laboral, diz ministra do Trabalho
ANTÓNIO COTRIM/LUSA
Economia

"Pequenas afinações". Estão reunidas "condições" para encerrar negociações sobre legislação laboral, diz ministra do Trabalho

Ministra disse que irá reunir-se na sexta-feira com a UGT e os patrões para "pequenas afinações". Central sindical disse, no entanto, que apesar de consensos em alguns pontos, ainda estamos "longe de um acordo".
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A ministra do Trabalho afirmou esta quinta-feira, 16 de abril, que Governo e parceiros sociais estão "em condições de encerrar" o processo negocial sobre as alterações à lei laboral e irá reunir-se na sexta-feira com UGT e as quatro confederações para "pequenas afinações".

À saída da reunião de Concertação Social, a ministra do Trabalho indicou que o encontro serviu para "partilhar com todos os parceiros sociais a última versão" da proposta de revisão de legislação laboral, numa alusão ao facto de a CGTP ter apenas a versão inicial do anteprojeto, apresentada em 24 de julho de 2025.

Segundo a governante, esta última versão contempla "todas as matérias que foram pré-consensualizadas" nas reuniões técnicas que têm decorrido entre Governo, UGT e as quatro confederações empresariais e considerou que estão reunidas as "condições" para "encerrar este processo negocial".

Palma Ramalho confirmou ainda a indicação que tinha sido dada pelos líderes das confederações empresariais de que vai reunir-se na sexta-feira com UGT e 'patrões' para "pequenas afinações".

Mário Mourão, secretário-geral da UGT, disse, no entanto, à saída da reunião, que a nova proposta do Governo vai agora ser analisada, referindo que, apesar de existirem consensos em alguns pontos, ainda estamos "longe de um acordo".

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Lei laboral: Entregue aos parceiros sociais nova versão do anteprojeto. "Estamos longe de um acordo", diz UGT
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