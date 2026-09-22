Perspetivas sobre crescimento global melhoram, mesmo com inflação a manter-se elevada

A economia global deve recuperar no próximo ano, ainda que se mantenha a incerteza sobre as guerras. O principal motor continuará a ser a inteligência artificial (IA).

Estas são as conclusões de uma sondagem do Fórum Económico Mundial (WEF, na sigla em inglês). Entre os inquiridos, mais de metade esperam que a economia estabilize no próximo ano, o que contrasta com a estimativa de há apenas três meses, que apontava para uma deterioração.

Em causa está o Chief Economists’ Outlook, que é realizado a cada três meses, com recurso a entrevistas a economistas. As entrevistas desta edição foram conduzidas entre os dias 4 e 20 de agosto e uma análise mais profunda será conhecida durante o evento em torno do Impacto do Desenvolvimento Sustentável, promovido pelo Fórum Económico Mundial, em Nova Iorque.

A inflação vai continuar alta, resultando na manutenção da erosão dos salários e do poder de compra, de acordo com a opinião generalizada. Em simultâneo, 97% dos inquiridos acredita que os conflitos geopolíticos serão o foco de incerteza em 2027 e 58% antevê correções nos preços dos ativos.

Recorde-se que a guerra no Médio Oriente, pelos efeitos sobre o Estreito de Ormuz, é um dos principais drivers das atuais pressões inflacionistas.

No que diz respeito à Inteligência Artificial, é opinião da maioria que continuará a ser o principal motor de crescimento económico. Quase 80% antecipam mesmo que a aceleração do crescimento económico mundial vai estar ligada ao investimento em centros de dados. No entanto, mais de metade não estima que o emprego criado nos mesmos seja significativo.