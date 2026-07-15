Petróleo Brent desce 0,25% para 84,5 dólares após aumento de reservas nos EUA

O barril de petróleo Brent para entrega em setembro seguia esta tarde a descer 0,25% para 84,5 dólares, depois de terem aumentado as reservas semanais de crude nos Estados Unidos.

Às 17:30 (hora de Lisboa), o barril de Brent desvalorizava-se em 0,25%, sendo negociado a 84,51 dólares (74,05 euros).

Por sua vez, o West Texas Intermediate (WTI) recuava 0,19% para 79,19 dólares.

Ao longo do dia, o Brent oscilou entre um máximo de 86,55 dólares — o que representava uma subida de 2,15% face ao fecho de terça-feira, nos 84,73 dólares, após os novos ataques dos Estados Unidos contra o Irão durante a madrugada — e um mínimo de 83,32 dólares, atingido esta tarde, o que correspondia a uma queda de 1,67%, após as reservas semanais de crude em Cushing, nos EUA, terem aumentado em 430.000 barris.

Além disso, a redução das reservas semanais de gasolina foi revista de 1,9 para 1,53 milhões de barris, enquanto as reservas de destilados aumentaram em 4,5 milhões (no período anterior tinham registado uma diminuição de 4,98 milhões), segundo a agência EFE.

O petróleo valorizou-se durante grande parte da sessão devido ao agravamento da guerra entre os Estados Unidos e o Irão, que advertiu que o estreito de Ormuz “permanecerá encerrado” até cessarem os ataques de Washington.

Na véspera, o Brent tinha encerrado com uma valorização de 1,72%, depois de ter disparado mais de 9% na segunda-feira.

O Brent mantém uma tendência de subida perante a intensificação dos ataques entre os Estados Unidos e o Irão, apesar de o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter recuado na sua intenção de cobrar uma taxa de 20% para permitir o trânsito no estreito de Ormuz.

“Após conversações muito produtivas com líderes do Médio Oriente, decidi substituir a taxa de reembolso de 20% dos Estados Unidos por acordos comerciais e de investimento que os diferentes Estados do Golfo irão realizar nos Estados Unidos”, escreveu Trump na sua rede social, Truth Social.

A guerra entre os Estados Unidos e o Irão atravessa uma nova fase de escalada, com ataques cruzados que atingiram navios em trânsito no estreito de Ormuz e bombardeamentos sobre o Irão e outros países da região, como o Barém, o Kuwait e a Jordânia — aliados de Washington no Médio Oriente.