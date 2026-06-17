Petróleo sobe 5% antes de acordo para pôr fim à guerra no Médio Oriente

Os preços do petróleo chegaram esta quarta-feira, 17 de junho, a subir 5%, refletindo o nervosismo dos mercados antes da assinatura, prevista para sexta-feira, de um acordo entre Teerão e Washington para pôr termo à guerra no Médio Oriente.

Pelas 15:20 GMT (16:20 em Lisboa), o barril de Brent do Mar do Norte, referência para o mercado europeu, para entrega em agosto avançava 1,44%, para 80,10 dólares, depois de ter estado próximo dos 83 dólares.

Já o barril de West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, para entrega em julho, valorizava 1,58%, para 77,25 dólares.

Os analistas contactados pela AFP não conseguiram identificar uma razão específica para a subida repentina das cotações, que acabou por perder força pouco depois.

A assinatura do memorando de entendimento está prevista para sexta-feira e marcará o início de um processo negocial de 60 dias destinado a alcançar um acordo de paz definitivo entre Washington e Teerão.

O entendimento foi anunciado no domingo pelo Paquistão, que tem desempenhado funções de mediação entre as partes, e posteriormente confirmado pelos governos norte-americano e iraniano.

O documento surge após mais de três meses de conflito no Médio Oriente, desencadeado pela ofensiva lançada em 28 de fevereiro pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão.

Entretanto, persistem divergências quanto ao alcance do acordo, com Teerão a alertar que os ataques israelitas no Líbano poderão constituir uma violação dos compromissos assumidos no âmbito do entendimento alcançado com Washington.