PIB agregado do G20 cresce 3,2% no 1.º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) agregado do G20 cresceu 3,2% em termos homólogos no primeiro trimestre de 2026 e 0,7% face ao quarto trimestre de 2025, segundo estimativas publicadas esta segunda-feira pela OCDE.

Entre as economias com dados disponíveis, a Índia registou a maior taxa de crescimento homólogo (+8%) e o Canadá a mais baixa (‑0,1%).

Em relação ao trimestre anterior, o crescimento médio do G20 manteve‑se em 0,7%, com recuperações notáveis na Coreia (de ‑0,1% para +1,8%) e no Brasil (de +0,3% para +1,1%), acelerações mais modestas no Reino Unido, Japão, Estados Unidos, Índia, China, Alemanha e África do Sul, e manutenção do ritmo na Indonésia e Itália.

Por outro lado, cinco países abrandaram, sendo as quedas mais acentuadas verificados na Arábia Saudita (de +1,3% para ‑1,2%), no México (de +0,7% para ‑0,6%) e em França (de +0,2% para ‑0,1%), enquanto a Turquia e a Austrália também registaram desacelerações, e o Canadá passou de ‑0,2% para 0%.