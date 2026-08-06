PIB da União Europeia aumenta 1,5% em 2025 para 18,8 biliões de euros

O Produto Interno Bruto (PIB) da União Europeia aumentou 1,5% em termos reais em 2025, para 18,8 biliões de euros, segundo o relatório “Dados fundamentais sobre a Europa” divulgado pelo Eurostat esta quinta-feira, 6 de agosto.

A Alemanha manteve‑se como a maior economia da UE, com um PIB de 4,5 biliões de euros - uma quota de 23,8% do total - seguida pela França (15,8%) e Itália (12,0%). Portugal representou 1,6% do PIB da União.

O documento sublinha a forte contração em 2020, quando a economia da UE caiu 5,6% devido à pandemia de covid‑19, seguida de uma recuperação acentuada em 2021 (+6,4%) e 2022 (+3,5%). Nos três anos mais recentes, a evolução foi mais moderada: +0,4% em 2023, +1,0% em 2024 e +1,5% em 2025. Entre 2015 e 2019, as taxas anualizadas situaram‑se entre 1,9% e 2,8%.

Em termos de PIB por habitante, a UE registou uma subida de 39.960 euros em 2024 para 41.620 euros em 2025.

Medido em paridade do poder de compra (PPC), o nível de vida variou substancialmente entre Estados‑Membros: Luxemburgo e Irlanda apresentaram os valores mais elevados em 2025 (238,7% e 237,3% da média da UE, respetivamente), enquanto Bulgária e Grécia ficaram próximos de 68% da média.

No plano das contas públicas, o défice agregado da UE estabilizou em 3,1% do PIB em 2025, depois de uma diminuição em 2024.

Cinco países fecharam 2025 com excedentes orçamentais - destacando‑se Chipre (3,4% do PIB) e Dinamarca (2,9%) - enquanto Irlanda, Grécia e Portugal registaram excedentes mais modestos.

Os maiores défices foram observados na Roménia (7,9% do PIB), Polónia (7,3%), Bélgica (5,2%) e França (5,1%).

A dívida bruta consolidada da UE situou‑se em 81,7% do PIB em 2025, um aumento de um ponto percentual face a 2024, mas ainda 7,8 p.p. abaixo do pico de 89,5% registado em 2020.

A Grécia manteve o rácio mais elevado (146,1% do PIB). Além da Grécia, Itália, França, Bélgica, Espanha, Portugal e Finlândia registaram rácios de dívida superiores à média da UE, ao passo que a Estónia apresentou o rácio mais baixo (24,1%).

Entre 2024 e 2025, a maioria dos países aumentou a dívida em relação ao PIB, com as maiores subidas registadas na Bulgária e na Finlândia (ambas +6,1 pontos percentuais) e na Polónia (+4,9 pontos). Em contrapartida, oito Estados‑Membros reduziram o rácio da dívida, com a Grécia a liderar essas reduções (-8,1 pontos percentuais).