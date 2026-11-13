PIB da zona euro sobe 1,3% e o da UE cresce 1,5% no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro avançou 1,3% e a da União Europeia (UE) 1,5% no terceiro trimestre, face ao mesmo período de 2025, tendo em Portugal subido 2,4%, divulgou esta sexta-feira, 13 de novembro, o Eurostat.

De acordo com a estimativa rápida, na comparação com o trimestre anterior, entre julho e setembro, o PIB cresceu 0,4% na área do euro e 0,5% na UE e 0,2% em Portugal.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, a Irlanda e a Polónia (3,6% cada) apresentaram os maiores avanços homólogos no PIB, seguindo-se Chipre (3,1%) e Espanha (2,7%), tendo a única variação negativa sido registada em França (-0,1%).

Já na comparação com o segundo trimestre, a Irlanda (5,5%), Roménia (2,1%) e a Polónia (0,8%) registaram os maiores crescimentos nas suas economias.

A Lituânia (-1,0%) e França (-0,1%) viram os seus PIB recuar face ao trimestre anterior.

No mesmo boletim, o serviço europeu de estatística indica que a taxa de emprego aumentou 0,4% na zona euro e na UE face ao terceiro trimestre de 2025 e manteve-se estável em ambas na variação em cadeia, não divulgando dados por país.