PIB de Portugal cresce 1,9% em 2025, abaixo da previsão do Governo

A economia portuguesa registou um crescimento de 1,9% em 2025, segundo a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira, 30, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O resultado fica ligeiramente abaixo da previsão de 2% inscrita pelo Governo no Orçamento do Estado para 2026 e desacelera face ao avanço de 2,1% verificado em 2024.

O INE aponta a procura interna como o principal motor deste crescimento, destacando a aceleração do consumo privado e do investimento, apesar do abrandamento da formação bruta de capital fixo.

A procura externa líquida teve um contributo mais negativo ao longo de 2025, já que as exportações em volume desaceleraram mais do que as importações, nomeadamente por causa da diminuição das transações de produtos petrolíferos, refere o INE.

No quarto trimestre, o PIB em volume cresceu 1,9% em termos homólogos e 0,8% em cadeia.

O instituto sublinha ainda que, embora o contributo negativo da procura externa líquida tenha reduzido para a variação homóloga do trimestre, a procura interna também perdeu dinamismo, com consumo e investimento a moderarem.

O gabinete de estatísticas acrescenta que a estimativa do crescimento para o terceiro trimestre de 2025 foi corrigida em baixa em 0,1 pontos percentuais, tanto na taxa homóloga como na taxa em cadeia, após a integração de novas fontes de dados primários, incluindo informação atualizada sobre o comércio internacional de bens.

Os detalhes completos das Contas Nacionais Trimestrais relativos ao 4.º trimestre de 2025 serão tornados públicos no dia 27 de fevereiro de 2026.