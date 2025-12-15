PIB do G20 cresce 3,1% no 3.º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do G20 aumentou 3,1% no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2024, com a Índia a liderar com 8% e o México a registar a menor taxa (-0,2%), foi hoje anunciado.Num comunicado hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) precisa que, em cadeia, o crescimento do PIB do G20 aumentou marginalmente para 0,8% no terceiro trimestre, mas apresentou um quadro misto nos 16 países que tinham dados disponíveis, anunciou hoje a OCDE.O crescimento do PIB do G20 em cadeia foi de 0,7% no segundo trimestre, de acordo com estimativas provisórias.O crescimento recuperou fortemente no Canadá (de -0,5% para 0,6%) no terceiro trimestre de 2025.O PIB também passou a positivo em Itália (de -0,1% para 0,1%), enquanto na Alemanha o PIB se estabilizou (0,0%) após uma contração de 0,2% no segundo trimestre.O crescimento aumentou acentuadamente na Coreia (de 0,7% para 1,3%), e de forma mais moderada em França (de 0,3% para 0,5%), na Índia (de 1,8% para 2,0%) e na China (de 1,0% para 1,1%).Por outro lado, outros países do G20 experimentaram contrações ou um crescimento mais lento no terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre de 2025.O PIB contraiu no Japão e no México, em 0,6% e 0,3%, respetivamente.O crescimento desacelerou na Arábia Saudita (de 1,9% para 1,4%), na Turquia (de 1,6% para 1,1%), na África do Sul (de 0,9% para 0,5%), na Austrália (de 0,7% para 0,4%), e de forma mais marginal no Brasil, na Indonésia e no Reino Unido..PIB do G20 com queda recorde de 6,9% no 2.º trimestre devido à pandemia