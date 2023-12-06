Plataforma Cívica contra aeroporto no Montijo elogia opção Alcochete

A Plataforma Cívica contra a construção do novo aeroporto de Lisboa na Base Aérea do Montijo elogiou nesta quarta-feira a decisão da Comissão Técnica Independente (CTI) por excluir o Montijo e recomendar Alcochete para receber a nova infraestrutura aeroportuária.."Ainda não é o fim da linha, mas para nós foi uma dupla vitória porque também defendemos a solução de Alcochete. O relatório da CTI é sensato, equilibrado, bem ponderado - com o qual nos identificamos -, e explica muito bem por que razão o Montijo não é uma boa solução", disse à agência Lusa José Encarnação, da plataforma contra a construção do novo aeroporto no Montijo.."A comissão técnica, nos estudos que realizou, em termos técnicos, económicos, financeiros e estratégicos, consultando os trabalhos de "benchmarking" (referência) que há nestas matérias, chegou à conclusão de que, além das questões ambientais e do impacto negativo para as populações de diversos concelhos da Península de Setúbal, o futuro aeroporto do Montijo também estaria esgotado muito rapidamente, em 2038", acrescentou..Embora convicto de que a recomendação da CTI não é o fim da linha do processo e de que a ANA (Aeroportos de Portugal), concessionária detida quase a 100% pela multinacional francesa VINCI Airports, tudo irá fazer para atrasar ou inviabilizar a solução recomendada pela CTI, José Encarnação considera que também não será fácil, nem para a empresa nem para o próximo Governo, ignorar o trabalho realizado pela comissão.."Acreditamos que, depois deste trabalho da CTI, dificilmente a ANA/VINCI conseguirá convencer o próximo governo a tomar uma decisão que permita retomar a opção do Montijo", disse..José Encarnação lembrou também que o contrato de concessão celebrado em 2012 "previa a possibilidade de a ANA/ VINCI apresentar uma solução própria para a construção de um novo aeroporto de Lisboa nos primeiros dez anos, prazo que já foi ultrapassado".."Na nossa opinião, de acordo com o que está previsto no contrato de concessão, a ANA/VINCI está obrigada a pagar a construção do novo aeroporto de Lisboa, mesmo que não concorde com a solução que venha a ser escolhida pelo próximo governo", disse.."Mas também acreditamos que a VINCI tudo irá fazer para garantir outras contrapartidas a troco dessa obrigação contratual, eventualmente, uma prorrogação do contrato de concessão", acrescentou José Encarnação..A multinacional francesa VINCI tem a concessão dos aeroportos portugueses por um período de 50 anos. O atual contrato, celebrado em 2012 com o então governo PSD/CDS liderado por Pedro Passos Coelho, só termina em 2062..A Comissão Técnica Independente liderada pela professora Rosário Partidário, coordenadora-geral, identificou Alcochete como a solução com mais vantagens para a construção do novo aeroporto e a manutenção de um `hub´ (aeroporto que funciona como plataforma de distribuição de voos) intercontinental..De acordo com o relatório preliminar da CTI responsável pela avaliação ambiental estratégica para o aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, que estudou nove opções, são viáveis as soluções Humberto Delgado + Campo de Tiro de Alcochete, até ficar unicamente Alcochete com mínimo de duas pistas, bem como Humberto Delgado + Vendas Novas, até ficar unicamente Vendas Novas, também com um mínimo de duas pistas..Já as opções Humberto Delgado + Montijo e Montijo como "hub" foram classificadas como "inviáveis para um "hub" intercontinental", por razões aeronáuticas, ambientais e económico-financeiras "devido à sua capacidade limitada para expandir a conectividade aérea"..Humberto Delgado + Santarém e Santarém como aeroporto único "não são opção por razões aeronáuticas (de navegação aérea)", apontou a CTI.