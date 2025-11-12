Portagens devem aumentar 2,29% em 2026

As portagens das autoestradas deverão aumentar 2,29% em 2026, tendo por base o valor da inflação homóloga sem habitação no continente de outubro divulgado esta quarta-feira, 12, pelo INE, acrescido dos 0,1% de compensação às concessionárias.A fórmula que estabelece a forma como é calculado o aumento do preço das portagens em cada ano está prevista no decreto-lei n.º 294/97 e estabelece que a variação a praticar em cada ano tem como referência a taxa de inflação homóloga sem habitação no continente verificada no último mês para o qual haja dados disponíveis antes de 15 de novembro.Esta é data-limite para os concessionários comunicarem ao Governo as suas propostas de preços para o ano seguinte..Portagens devem custar mais 2,3% em 2026