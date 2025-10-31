Portagens devem custar mais 2,3% em 2026

Tendo por base a estimativa rápida do índice de preços ao consumidor (IPC) de outubro, divulgada esta sexta-feira, 31, pelo Instituto Nacional de Estatística, já é possível antecipar o quanto os concessionários poderão aumentar os preços das portagens em 2026. A inflação sem habitação ficou em 2,20%, e os concessionários terão a possibilidade de adicionar mais 0,1 pontos devido ao travão aplicado em 2023. Assim, as portagens poderão aumentar 2,30% em 2026, embora os detalhes sobre os troços e os preços finais só sejam conhecidos mais tarde.O acordo referente ao travão de 2023, implementado quando a inflação disparou, permite que os concessionários acresçam 0,1 pontos percentuais ao valor da inflação nas quatro atualizações anuais seguintes. Este ano, em 2025, as portagens já tiveram um aumento de 2,23%.Os dados do INE também revelam que a inflação subjacente, que exclui produtos agrícolas e energéticos, subiu para 2,1%, um aumento de 0,1 pontos em relação a setembro. Por outro lado, a energia apresentou uma variação negativa, com uma queda de 1,2%, enquanto os produtos alimentares não transformados continuam a aumentar, mas com uma desaceleração para 6,1%, comparado aos 7,0% do mês anterior.Em termos gerais, a variação média da inflação nos últimos doze meses deverá ter ficado em 2,4%. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português, que serve como referência internacional, acelerou para 2%, em comparação com 1,9% em setembro.O INE planeia divulgar os dados definitivos de outubro no dia 12 de novembro, momento em que se confirmará o valor exato para a atualização das portagens..Inflação abranda para 2,3% em outubro