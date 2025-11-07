Portal da Queixa cria tag "Black Friday" para dar mais visibilidade a reclamações

O Portal da Queixa lançou uma nova funcionalidade que vai ajudar consumidores e marcas a resolverem mais rapidamente as situações relacionadas durante o mês da Black Friday, a tag "Black Friday".Agora, quando se apresenta uma reclamação no portal, será possível identificá-la como relacionada com a Black Friday."Esta nova opção é simples e rápida, mas faz toda a diferença. Ao marcares a tua reclamação com a tag 'Black Friday', estás a dar-lhe mais visibilidade e a ajudar as marcas a reconhecerem de imediato que o problema está relacionado com este período de campanhas", pode ler-se no portal, adiantando que, para tal, basta assinalar opção “Black Friday” no momento do registo, conforme ilustra a seguinte imagem:.As reclamações que forem marcadas com a tag “Black Friday” vão ficar identificadas no site, com um selo que permite a qualquer pessoa perceber que o caso aconteceu neste contexto, o que "permite não só dar mais destaque às reclamações associadas à Black Friday, mas também informar outros consumidores sobre os problemas mais comuns e as marcas envolvidas".A tag “Black Friday” é também vista pelas marcas, diretamente no seu backoffice (myBO) e nos alertas por e-mail, o que lhes permite "identificar rapidamente as reclamações", "agir com mais agilidade" e "resolver os casos mais depressa"."Quanto mais pessoas utilizarem esta opção, maior será a visibilidade dos problemas mais frequentes durante a Black Friday, e mais atenção as marcas poderão dedicar a resolvê-los rapidamente", explica o Portal da Queixa.