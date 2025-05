Portaria estabelece medidas excecionais e temporárias para setor das frutas e hortícolas

Nos termos da portaria n.º 342/2023, publicada em Diário da República (DR) e que estabelece as medidas excecionais e temporárias aplicáveis aos programas operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas e respetiva assistência financeira, em execução no ano de 2023, "a assistência financeira da União que constitui parte integrante do fundo operacional [...] não pode exceder o montante da contribuição financeira da União para os fundos operacionais aprovados para 2023 e está limitada a 60% das despesas efetivamente realizadas".