Porto consolida hub tecnológico com 700 startups e 13 mil profissionais

O ecossistema tecnológico do Porto já agrega 700 startups e 13 mil profissionais. É um trabalho de mais de uma década que a Porto Tech Hub, associação empresarial criada em 2015 por iniciativa da Critical Software, Blip e Farfetch, e a autarquia da cidade querem que ganhe dimensão. A proposta que têm em mãos visa alavancar este universo de inovação a nível nacional e internacional.

A 10 de novembro realiza-se o principal evento organizado pela associação sem fins lucrativos liderada por Luís Silva. A Porto Tech Hub Conference terá lugar na Alfândega do Porto e, nesta edição, o tema em foco será a Inteligência Artificial (IA). O evento, que reunirá 40 oradores de várias nacionalidades e competências, abordará ainda outras matéria do mundo tecnológico como ciência de dados, cibersegurança, programação, software, entre outros.

Como explica Luís Silva, a conferência é um espaço de troca de experiências, de networking e aprendizagem, que nas dez edições já realizadas contou com a participação de mais de dez mil pessoas. Segundo o presidente da Porto Tech Hub, "é a maior conferência de tecnologia do país".

A par da realização anual deste evento, a Porto Tech Hub tem apostado na formação. Como refere Luís Silva, a associação fechou um protocolo com a Universidade Católica do Porto com vista à realização de sessões de mentoria sobre temas que constituem desafios para as startups, como vendas, legislação, recursos humanos e outros. Lançou também uma pós graduação em IA, 100% gratuita, com o apoio da Fundação Santander. A nível internacional, formalizou protocolos com associações congéneres em Barcelona, Dubai e El Salvador.

Um dos objetivos centrais da aposta na formação é reter o talento. Segundo Luís Silva, a questão salarial deixou de ser o principal problema. Atualmente, a diferença de rendimentos entre um profissional da área tecnológica em Portugal e França "não tem significado", garante.

Já Hugo Beirão, vereador com os pelouros da Economia e Empreendedorismo, Mobilidade e Transportes, e Turismo e Internacionalização da Câmara do Porto, realça também o objetivo de reter talento na cidade. O autarca recorda que o concelho oferece condições para o crescimento das empresas e dos profissionais.

Segundo elenca, tem "uma academia fortíssima, que não se limita só ao Porto, mas também a Braga, Aveiro e Coimbra, que gera disponibilidade de talento". O Porto está a apostar na "criação de habitação acessível", tem "um sistema de mobilidade eficiente" e "tem qualidade de vida", afirma.

Nesse quadro, a Câmara do Porto tem apoiado a ação da Porto Tech Hub, nomeadamente na realização da conferência anual. Aprovou também o estatuto de associação de utilidade pública.

A Porto Tech Hub reúne atualmente 45 empresas da região, que procuram desenvolver o ecossistema tecnológico através da partilha de conhecimento e informação.