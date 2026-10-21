Porto de Leixões recebe 7,2 milhões de euros para descarbonizar navios atracados

O programa Sustentável 2030 lançou um concurso de 7,2 milhões de euros destinado a financiar a implementação de sistemas de abastecimento de energia elétrica para embarcações acostadas no Porto de Leixões.

A taxa de cofinanciamento público poderá atingir os 85% do montante total investido pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Os novos sistemas eletrónicos serão distribuídos pelos terminais de contentores Norte e Sul, bem como pelo terminal de passageiros localizado na Doca 1 Norte.

Ao assegurar o fornecimento de eletricidade a partir de terra, esta infraestrutura permitirá que os navios operem com os motores desligados durante a sua permanência no porto, eliminando as emissões diretas de gases com efeito estufa e mitigando a poluição sonora na região circundante.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, sublinha a elevada relevância que a atividade marítima assume a nível nacional, facto que justifica o reforço dos apoios financeiros direcionados para a transição energética. O governante defende a urgência em promover "investimentos que impulsionem a descarbonização e fomentem a utilização de energias limpas".

No mesmo documento, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, recorda que Portugal retomou o desenvolvimento de uma planeada visão de longo prazo para o setor portuário, materializada através da iniciativa Estratégia Portos 5+. Para o governante, é necessário "mobilizar investimento, aumentar a capacidade dos nossos portos e reforçar a sua competitividade e ligação às grandes cadeias logísticas internacionais".

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, defende que este é um "investimento urgente", sublinhando que o país necessita de focar as suas atenções no processo de transição energética no setor dos transportes, uma vertente que ainda apresenta obstáculos complexos e metas exigentes por alcançar.