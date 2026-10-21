Economia

Porto de Leixões recebe 7,2 milhões de euros para descarbonizar navios atracados

O programa Sustentável 2030 vai financiar a instalação de sistemas de energia elétrica nos terminais do Porto de Leixões. O investimento visa apoiar a transição energética do setor.
Porto de Leixões
Porto de LeixõesAPP – Associação dos Portos de Portugal / Picasa
Publicado a

O programa Sustentável 2030 lançou um concurso de 7,2 milhões de euros destinado a financiar a implementação de sistemas de abastecimento de energia elétrica para embarcações acostadas no Porto de Leixões.

A taxa de cofinanciamento público poderá atingir os 85% do montante total investido pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Os novos sistemas eletrónicos serão distribuídos pelos terminais de contentores Norte e Sul, bem como pelo terminal de passageiros localizado na Doca 1 Norte.

Ao assegurar o fornecimento de eletricidade a partir de terra, esta infraestrutura permitirá que os navios operem com os motores desligados durante a sua permanência no porto, eliminando as emissões diretas de gases com efeito estufa e mitigando a poluição sonora na região circundante.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, sublinha a elevada relevância que a atividade marítima assume a nível nacional, facto que justifica o reforço dos apoios financeiros direcionados para a transição energética. O governante defende a urgência em promover "investimentos que impulsionem a descarbonização e fomentem a utilização de energias limpas".

No mesmo documento, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, recorda que Portugal retomou o desenvolvimento de uma planeada visão de longo prazo para o setor portuário, materializada através da iniciativa Estratégia Portos 5+. Para o governante, é necessário "mobilizar investimento, aumentar a capacidade dos nossos portos e reforçar a sua competitividade e ligação às grandes cadeias logísticas internacionais".

A ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho, defende que este é um "investimento urgente", sublinhando que o país necessita de focar as suas atenções no processo de transição energética no setor dos transportes, uma vertente que ainda apresenta obstáculos complexos e metas exigentes por alcançar.

Porto de Leixões
Ampliação do terminal de contentores norte do porto de Leixões pode custar até 216,6 milhões
Miguel Pinto Luz
Manuel Castro Almeida
Maria da Graça Carvalho
Transição energética
navios
porto de Leixões
Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL)
Sustentável 2030
Diário de Notícias
www.dn.pt