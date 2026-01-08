Porto do Funchal com maior número de sempre de escalas de cruzeiros em 2025

O Porto do Funchal sinalizou 331 escalas de cruzeiros em 2025, o maior número de sempre, movimentado cerca de um milhão de pessoas, com 62,9 milhões de euros de receita para a economia regional, indicou esta quinta-feira, 88, o executivo madeirense (PSD/CDS-PP).Os dados foram divulgados pelo secretário regional da Economia, o centrista José Manuel Rodrigues, em conferência de imprensa, na Gare Marítima do Porto do Funchal.Do total de 1.024.442 de pessoas que chegaram à região a bordo de navios de cruzeiro no ano passado, 746.257 eram passageiros, o que representa um crescimento de 2,24% face a 2024, sendo que a subida é ainda mais visível em comparação com 2023 (624.400 passageiros).Já o número de escalas – 331 – representa um aumento de 4,74% em relação a 2024 e o número de tripulantes também subiu para 278.185 (mais 2,38%).“Tendo por base um estudo da ACIF [Associação Comercial e Industrial do Funchal], que indica um gasto médio de 61,40 euros de cada passageiro/tripulante, o setor dos cruzeiros representou 62,9 milhões de euros para a economia regional em 2025”, disse José Manuel Rodrigues.O governante, que tutela a empresa pública APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, realçou o aumento de pernoitas de navios de cruzeiro, que passou de 104 noites em 2024 para 122 noites em 2025, sendo que 172.396 de passageiros pernoitaram no Funchal nesse ano (mais 30,8%).O número de número de ‘turnarounds’ (início/fim de uma viagem de cruzeiro) também subiu 40,9%, passando de 22 escalas em 2024 para 31 escalas em 2025.Por outro lado, no decurso do ano passado entraram no Porto do Funchal 22.758 viaturas de turismo, das quais a maioria foram táxis (9.276 em escala e 905 com credencial, 6.833 autocarros e 5.744 carrinhas).O recorde registado no Porto do Funchal ao nível do movimento de navios de cruzeiro seria ainda mais expressivo caso não tivesse ocorrido o cancelamento de 10 escalas entre novembro e dezembro de 2025, devido ao mau tempo.Já a ilha do Porto Santo sinalizou oito escalas e um total de 1.558 passageiros no ano passado.“Como corolário de todo este trabalho que tem vindo a ser realizado em termos de porto de cruzeiros, para que o Funchal seja uma referência a nível da Europa, no mês de fevereiro deste ano, entre 23 e 26, reunirão na Madeira cerca de 300 armadores europeus de cruzeiros, no congresso da CLIA [Cruise Lines International Association”, disse José Manuel Rodrigues.O secretário regional da Economia indicou, por outro lado, que o porto de mercadorias do Caniçal, na zona leste da Madeira, também sinalizou um aumento do movimento na ordem dos 5% em 2025.“No caso do Caniçal, foi possível aumentar quer o número de navios, quer o tamanho dos navios que aportam e atracam naquele porto, o que permitiu não existir ruturas de abastecimento regular de bens essenciais, sobretudo no último trimestre de 2025”, sublinhou.José Manuel Rodrigues disse ainda que o executivo madeirense, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, pretende iniciar o “projeto de concurso” para a ampliação do Porto do Funchal no decurso deste mandato, que termina em 2029.“É uma obra dispendiosa, mas é uma obra que será necessária, não só em função do aumento do número de cruzeiros, como também para proteção do cais 8 e também permitirá, eventualmente, criar uma marina para megaiates”, explicou..Porto do Funchal recebe quase 600 mil passageiros e destrona Lisboa da liderança