Portugal 2020 encerra com total execução e sem devolução de fundos

O Governo encerrou o programa Portugal 2020 (PT 2020), com mais de 100% de execução e, consequentemente, sem devolução de fundos a Bruxelas, anunciou esta segunda-feira, 23, o Ministério da Economia.

“Governo português encerrou com sucesso o programa de fundos comunitários Portugal 2020, dentro do prazo estabelecido, e com a execução integral do envelope financeiro”, indicou o ministério tutelado por Castro Almeida.

No total, Portugal recebeu cerca de 23.500 milhões de euros, através dos vários programas do PT 2020.

Segundo os dados comunicados pelo executivo, a execução ascendeu a 24.300 milhões de euros, o que corresponde a uma taxa de 103%.

Em 16 de fevereiro, foram submetidos os documentos de encerramento do programa, cuja concretização foi, excecionalmente, prolongada devido à pandemia de covid-19.

Citado no mesmo documento, o secretário de Estado do Planeamento e do Desenvolvimento Regional, Hélder Reis, defendeu que a boa execução do programa contribuiu para o reforço do investimento e da competitividade da economia, para a melhoria das condições de vida das pessoas e para a coesão Territorial.

Já o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, afirmou que agora o foco está “totalmente virado” para o encerramento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e para a execução do PT 2030.

“O sucesso não se mede apenas pela execução da totalidade dos fundos, mas pelo bom uso destas verbas”, destacou.