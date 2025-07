Portugal acaba de pagar 1,5 mil milhões de euros do resgate europeu e assim falta saldar 95%

No final de novembro, quase dez anos após o final oficial do programa de ajustamento da troika, o Estado (o IGCP, a agência que gere a dívida pública portuguesa, tutela do Ministério das Finanças) amortizou mais 1,5 mil milhões de euros do que falta da parte do enorme resgate concedido pelos credores europeus para evitar a bancarrota do país em 2011.