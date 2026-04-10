Portugal aposta no Canadá para expandir a mobilidade elétrica e captar investimento

Portugal quer reforçar a presença no mercado canadiano da mobilidade elétrica, apostando na exportação de tecnologia, atração de investimento e estabelecimento de parcerias num setor em rápida transformação, disse à Lusa o líder do cluster automóvel Mobinov.

"O caminho do futuro já não é a mobilidade elétrica, é o caminho do presente", afirmou Miguel Araújo, diretor-geral da Mobinov - Associação do Cluster Automóvel e da Mobilidade, na quinta-feira, em declarações à margem da EV & Charging Expo 2026, que decorreu em Toronto.

A AICEP Portugal Global participou pela primeira vez neste evento, considerado um dos principais encontros da América do Norte dedicados à eletrificação de frotas e infraestruturas de carregamento, reunindo mais de uma centena de expositores e milhares de profissionais do setor.

A presença portuguesa concretizou-se através de um stand institucional, com o objetivo de promover o ecossistema nacional de mobilidade elétrica e identificar oportunidades de cooperação e investimento.

Segundo o diretor-geral da Mobinov, Portugal dispõe de uma indústria automóvel "madura, diversificada e consistente", com competências tanto ao nível da produção de veículos como de componentes, o que permite ao país posicionar-se na linha da frente da transição energética.

O dirigente destacou ainda a existência de um ecossistema integrado, que envolve empresas de diferentes dimensões, centros de investigação, universidades e entidades públicas e está orientado para o desenvolvimento de soluções de mobilidade sustentável.

Entre os projetos apresentados encontra-se uma agenda mobilizadora para a descarbonização das cidades, que agrega múltiplos parceiros e já deu origem a soluções como veículos de micromobilidade elétrica e sistemas de carregamento para transportes pesados.

Questionado sobre o posicionamento nacional, Miguel Araújo considerou que Portugal apresenta níveis de adoção de veículos elétricos superiores a alguns países europeus, embora reconheça diferenças face a mercados mais avançados.

O dirigente admitiu, contudo, que persistem desafios ao nível das políticas públicas e da adoção por parte dos consumidores, sublinhando a necessidade de acelerar o processo de transição.

Também em declarações à Lusa, Luís Sequeira, delegado da AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal no Canadá, sublinhou que a participação na feira se insere numa estratégia de diversificação das exportações portuguesas.

"O objetivo é reforçar o apoio a setores de maior valor acrescentado, como a mobilidade sustentável, e estabelecer contactos com atores empresariais chave, canadianos e internacionais", explicou.

Segundo o delegado, Portugal apresenta uma proposta competitiva enquanto plataforma de acesso ao mercado europeu, podendo funcionar como base para empresas que pretendam expandir operações no continente.

Luís Sequeira apontou ainda oportunidades no Canadá ao nível das infraestruturas de carregamento e componentes, num contexto de aposta na neutralidade carbónica.

Por sua vez, Jeffrey Cohen, presidente executivo (CEO) da iCharging nos Estados Unidos, empresa que também marcou presença no certame, afirmou que pretende expandir a presença no Canadá, apostando em soluções de carregamento adaptadas a diferentes setores.

"A nossa estratégia passa por crescer na América do Norte, trabalhando com parceiros em projetos que permitam oferecer soluções de carregamento em múltiplos contextos", disse à Lusa.

O gestor destacou ainda o contributo de Portugal no desenvolvimento tecnológico da empresa, nomeadamente ao nível da engenharia e produção.

Também a cônsul-geral de Portugal em Toronto, Ana Luísa Riquito, sublinhou a importância da participação portuguesa no evento, enquadrando-a na agenda comum de descarbonização.

"A transição para meios de transporte mais verdes faz parte da nossa agenda modernizadora", declarou, destacando o papel da indústria instalada em Portugal, incluindo fabricantes internacionais que já produzem veículos elétricos no país.

A diplomata considerou ainda que o atual contexto de volatilidade nos preços da energia reforça a relevância da mobilidade elétrica, tanto por razões económicas como ambientais.

A EV & Charging Expo 2026 decorreu nos dias 08 e 09 de abril, no Enercare Centre, em Toronto, reunindo mais de 100 expositores, cerca de 3.000 participantes e mais de 150 oradores especializados no setor da mobilidade sustentável.