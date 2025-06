Portugal às portas de se tornar num dos maiores produtores mundiais de amêndoa

Frisando que agora a questão não é disponibilidade de terra e sim a disponibilidade de água, o responsável pede maiores dotações para as amendoeiras, em especial, da zona de intervenção da EDIA, no Alentejo. "Aquilo que nós reivindicamos da EDIA e saber se, no futuro, vamos ter o mesmo direito à água que têm as outras culturas". Isto porque, como afirma, as dotações para o amendoal não estão em equilíbrio com aquilo que foi feito para as outras culturas.