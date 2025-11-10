Portugal assina memorandos com organismo europeu para inovação na mobilidade

Portugal assinou dois memorandos de entendimento com o organismo da União Europeia EIT Urban Mobility, e as duas principais autoridades nacionais de mobilidade e segurança rodoviária para desenvolvimento e inovação.Em comunicado, o EIT Urban Mobility, do Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT), deu conta do “compromisso reforçado” com Portugal para implementar “inovações e soluções que são adaptáveis e adequadas à formação de políticas e à sua expansão”.“A renovação do memorando com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) e o novo memorando estabelecido com a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária (ANSR) confirmam uma ambiciosa agenda conjunta, destinada a acelerar a descarbonização, melhorar a acessibilidade, reforçar a integração multimodal e tornar as cidades mais acessíveis”, lê-se na nota divulgada esta segunda-feira, 10.A EIT Urban Mobility – através do seu Innovation Hub South – irá colaborar em estreita proximidade com o IMT e a ASNR, e em conjunto, vão divulgar inovações através de eventos, relatórios e outras comunicações, identificando também “desafios e sinergias entre os principais intervenientes, cidades e áreas metropolitanas”.De acordo com Pedro Ladeira, diretor da Unidade de Prevenção e Segurança Rodoviária, esta colaboração representa “um passo significativo no nosso compromisso partilhado de promover soluções de mobilidade urbana sustentáveis, inclusivas e, acima de tudo, seguras em Portugal”.“Ao combinar a experiência nacional da ANSR em matéria de segurança rodoviária, assente nestes princípios, com a capacidade de inovação, e a rede, da EIT Urban Mobility, acelerar-se-á o desenvolvimento e implementação de projetos que reforçam a segurança e melhoram a qualidade de vida urbana para todos os cidadãos”, referiu.Por seu turno, João Caetano, presidente do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, lembrou que o EIT Urban Mobility tem sido “um parceiro ativo e entusiasta do IMT na promoção de inovações de vanguarda em termos de mobilidade”.A colaboração tem o intuito de impulsionar “iniciativas e projetos-piloto relevantes”, apoiando depois a sua implementação, procurando também “oportunidades de parcerias, joint ventures, ou novas áreas de expansão”, reforçando o papel de ambas as partes no ecossistema da mobilidade e aumentando a visibilidade junto de possíveis parceiros.Desde a sua criação, em 2021, o EIT Urban Mobility já apoiou e financiou mais de 50 projetos diferentes em Portugal e investiu mais de 3 milhões de euros no país em inovação e educação para a mobilidade sustentável.Os acordos foram assinados no Congresso Mundial Tomorrow Mobility, que decorreu entre 04 e 06 de novembro, em Barcelona, e reuniu os especialistas mundiais em mobilidade urbana para discutir e moldar o futuro dos transportes sustentáveis..Instituto europeu reconhece "elevado" perfil inovador de Portugal