Portugal captou 180 milhões desde 2014 do programa Widening para inovação científica

A participação nacional no Widening já resultou na implementação de cinco centros de excelência em Portugal, desde 2014, refere a FCT, que destaca o Biopolis (na área da biodiversidade), o Mia-Portugal (envelhecimento ativo, na Universidade de Coimbra), o Nova Institute for Medical Systems Biology (Universidade Nova de Lisboa), o iMM-CARE (Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes) e o The Gene Therapy CoE at the Center of Portugal (Universidade Coimbra).