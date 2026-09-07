Portugal com 3.ª maior subida na taxa de emprego no 2.º trimestre

Portugal apresentou no segundo trimestre a terceira maior subida homóloga (2,2%) da taxa de emprego entre os Estados-membros da União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico da UE, na comparação com o trimestre anterior, Portugal foi o país onde o indicador mais cresceu (1,0%) entre abril e junho.

Na zona euro, a taxa de emprego avançou 0,5% face ao mesmo trimestre de 2025 e 0,1% face aos três primeiros meses do ano.

Já na UE, o indicador cresceu 0,4% na variação homóloga e 0,1% em cadeia.

Entre os Estados-membros, Malta (4,4%), Espanha (2,3%) e Portugal (2,2%) registaram as maiores subidas homólogas do emprego, com a Roménia (-1,3), a Finlândia (-0,9%) e a Bulgária (-0,4%) a apresentar as mais importantes quebras.

Já na comparação com os primeiros três meses do ano, no segundo trimestre as maiores subidas no indicador observaram-se em Portugal (1,0%), Malta e República Checa (0,9% cada) e Luxemburgo (0,6%), e as principais quebras na Finlândia (-0,8%), Grécia (-0,4%), Bulgária, Polónia e Roménia (-0,2% cada).