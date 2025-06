Portugal com maior penalização nos salários na pandemia

A noticia é avançada pelo Jornal de Negócios, com base no inquérito à situação financeira das famílias em 2021, do Banco Central Europeu (BCE), agora divulgado, e que mostra que 45% das famílias residentes em Portugal tiveram quebras de rendimento, a percentagem mais elevada de um grupo de 14 dos 19 países que compunham o bloco do euro no embate da pandemia com dados disponíveis.

Espanha, Luxemburgo, Eslováquia, Malta, França, Estónia e Alemanha surgem entre os países da moeda única com maiores percentagens de famílias afetadas, acima dos 30%.