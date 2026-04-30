Portugal com segundo maior crescimento económico homólogo da zona euro até março

A economia cresceu 0,8% na zona euro e 1,0% na UE, no primeiro trimestre, face ao período anterior. Em termos homólogos, ambas as áreas registaram leves altas, na ordem de 0,1%, sendo que Portugal surge no segundo lugar da lista.

As estimativas foram divulgadas pelo Eurostat nesta quinta-feira, 30 de abril.

Em cadeia, os aumentos de 0,8% na zona euro e 1% na UE refletem desacelerações face ao quarto trimestre do ano passado, quando se registaram incrementos de 1,3% e 1,4%.

Com uma variação nula, Portugal só ficou melhor do que os três países que registaram recessão económica. São os casos de Irlanda (menos 2,0%), Lituânia (-0,4%) e Suécia (-0,2%).

Portugal lidera em termos homólogos

Na comparação face ao primeiro trimestre de 2025, os dados indicam um crescimento económico mínimo, na ordem de 0,1% na zona euro e na UE.

Em Portugal, registou-se um crescimento na ordem de 2,3%. Fica por isso no segundo posto entre os ganhos mais expressivos, só atrás da Lituânia (2,5%).