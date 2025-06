Portugal conclui até ao fim do ano plano de cooperação económica com México

"Aproveitei esta minha presença no Chile para ter encontros com empresas portuguesas presentes neste mercado e para reuniões bilaterais, nomeadamente com o Presidente do México - país em relação ao qual pretendemos incrementar a cooperação e as relações económicas. O México é uma das grandes economias", apontou, observando que este país "está simultaneamente virado para o Atlântico e para o Pacífico".