Portugal cresce 1,2% na construção em junho enquanto zona euro recua

A produção na construção registou uma subida homóloga de 1,2% no mês de junho em Portugal, face a uma queda de 0,7% na zona euro e uma ligeira subida de 0,2% na União Europeia, segundo dados do Eurostat, revelados esta quinta-feira.

A desaceleração na zona euro explica‑se, em grande parte, pela forte redução na construção de edifícios, que caiu 6,5% em termos homólogos, apesar de pequenos aumentos na engenharia civil (+0,3%) e nas actividades de construção especializadas (+0,2%). Na UE no seu conjunto verificou‑se também uma diminuição na construção de edifícios (‑4,9%), mas subidas mais pronunciadas na engenharia civil (+1,4%) e nas actividades especializadas (+0,5%).

Entre Estados‑membros, as maiores variações homólogas positivas registaram‑se na Eslovénia (+22,9%), Roménia (+18,4%) e Finlândia (+12%). As quedas mais acentuadas ocorreram em Espanha (‑8,5%), Hungria (‑5%) e França (‑4,5%).

Na comparação mensal, a produção na construção recuou 1,3% na zona euro e 1,0% na UE face a maio.

Na zona euro todos os subsectores diminuíram: actividades de construção especializadas ‑1,8%, engenharia civil ‑1,4% e construção de edifícios ‑0,9%. Na UE as quedas foram de ‑1,7% (atividades especializadas), ‑0,7% (engenharia civil) e ‑0,7% (construção de edifícios).

Os maiores aumentos mensais por país foram na Roménia (+4,9%), Suécia (+2,0%) e Países Baixos (+1,0%). Já as maiores descidas deram‑se na Eslováquia (‑4,6%), Hungria (‑3,9%) e França (‑2,9%). Portugal, por sua vez, registou um aumento mensal de 0,4% em junho de 2026.