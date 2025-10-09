Portugal destaca-se na digitalização de pagamentos e no comércio eletrónico internacional

Portugal superou Espanha e Reino Unido na digitalização dos pagamentos, destacando-se como o único país europeu com mais de 50% de disponibilidade de pagamentos com SoftPOS. O comércio eletrónico internacional também apresenta números significativos, com 45% das compras online a serem feitas fora do país.Um relatório da Nuek, em colaboração com a AFI, revela que o débito direto é a forma preferida de pagamento por subscrição em Portugal, representando 44% das transações desse tipo. Em contraste, os cartões de crédito físicos têm uma participação de apenas 4%.Apesar do avanço, a digitalização do ponto de venda enfrenta barreiras, como a resistência a novas tecnologias e a preferência por métodos tradicionais. O relatório destaca que apenas 41% da população bancarizada na Europa adotou soluções de pagamento móvel, comparado a 62% na América Latina.Miguel Simões, diretor de Serviços Financeiros da Minsait em Portugal, citado no comunicado, afirma que “o comércio eletrónico internacional tem uma quota relevante, mas a experiência de consumo continua limitada por custos, segurança e opções de pagamento”..Pagamentos mais digitais (75%) requerem cuidados anti-hackers. Telemóveis já estão a ajudar