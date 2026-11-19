Portugal deverá registar o maior crescimento da procura de eletricidade associada aos centros de dados entre os países analisados na União Europeia (UE), num contexto de aumento do consumo energético no espaço comunitário.

Num relatório de acompanhamento sobre a segurança do abastecimento de eletricidade da UE em 2026, a Agência da UE de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) destaca que, no que toca consumo elétrico relacionado com os centros de dados, “prevê-se que o crescimento mais acentuado ocorra em Portugal, enquanto a Irlanda mantém a liderança na procura […] em termos de percentagem da sua procura global”.

A ACER ressalva que as avaliações nacionais portuguesas agregam estas infraestruturas a outros consumidores intensivos em energia, não permitindo isolar o respetivo consumo.

Para gerir a crescente procura de ligação à rede elétrica por parte de grandes consumidores, “Portugal introduziu um regime para novas ligações de consumidores com elevado consumo energético que exige garantias financeiras e compromissos em termos de prazos” de concretização dos projetos, assinala a agência.

A ACER alerta que a expansão dos centros de dados deverá contribuir para um aumento significativo da procura de eletricidade na UE, com o consumo destas infraestruturas a passar de 87 terawatts-hora (TWh) em 2024 para 134 TWh em 2030 e pelo menos 199 TWh em 2035, representando 4,5% da procura total de eletricidade nesse ano.

O relatório, que analisa os desafios para garantir um abastecimento adequado perante o aumento esperado do consumo, indica que os países da UE gastaram 12 mil milhões de euros em 2025 em medidas de apoio à segurança do abastecimento elétrico.

Deste montante, oito Estados-membros com mecanismos de capacidade despenderam 6,9 mil milhões de euros nestes instrumentos, cujos custos acabam por ser suportados pelos consumidores.

Atualmente, 11 países da UE dispõem destes mecanismos, que permitem remunerar os produtores pela disponibilidade de eletricidade para responder a períodos de maior procura.

A agência alerta, contudo, que os produtores de eletricidade a partir de combustíveis fósseis continuam a ser os principais beneficiários, recebendo 76% dos apoios aprovados ao abrigo das regras dos auxílios estatais, incluindo nos novos contratos.

Em paralelo, 18 Estados-membros já dispõem de pelo menos uma medida de apoio à flexibilidade do sistema elétrico, sobretudo direcionada para o armazenamento em baterias, embora a sua implementação continue a ser maioritariamente determinada pelo mercado.

A ACER considera que o aumento da utilização destes mecanismos exige uma maior cooperação e coordenação entre os países, de forma a conter os custos e garantir a segurança do abastecimento ao menor preço possível para os consumidores.

Segundo o relatório, os mecanismos de capacidade de um Estado-membro podem reduzir até 66% os riscos de insuficiência de abastecimento nos países vizinhos que não dispõem destes instrumentos.

Uma avaliação conjunta das necessidades de capacidade poderia ainda permitir poupar 34% da capacidade adicional necessária.

A agência recomenda, por isso, uma melhor coordenação das medidas de apoio, a eliminação dos obstáculos à participação de soluções de flexibilidade não baseadas em combustíveis fósseis e uma monitorização regular da eficácia dos instrumentos existentes.

O relatório indica ainda que a duração média das interrupções no fornecimento de eletricidade sentidas pelos consumidores na UE foi de 98 minutos em 2025, não tendo estas sido provocadas por falta de recursos de produção.

Consumo a duplicar até ao final da década

Também esta quinta-feira, foi conhecido um relatório da Agência Internacional de Energia (AIE) que indica que o consumo de eletricidade nos data centers deverá duplicar até ao final da década.

É que, em 2030, o indicador deverá rondar os 1.000 terawatt-hora à escala mundial. Ainda assim, cadeias de distribuição limitadas, oposição a novas infraestruturas e falta de capacidade da rede poderão atrasar as construções, alerta o mesmo organismo.

As redes constituem "um dos maiores investimentos em energia da próxima década", com a energia solar, captada através de painéis fotovoltaicos, a tornar-se a maior fonte de energia antes de 2040, estima a AIE.