Portugal é construtor de pontes na negociação sobre regras orçamentais da UE

"O debate tem corrido ao longo de muitos meses. Vamos ver de que forma é que avançará nesta reunião do Eurogrupo e do Ecofin, que teremos nestes dias, mas Portugal tem sido, aliás, um construtor de pontes entre diferentes sensibilidades e assim continuaremos a trabalhar para termos um novo quadro que seja melhor do que o quadro atualmente em vigor", declarou o governante.