Portugal entre os mais expostos a choques no turismo se faltar combustível na aviação

O mais recente European Economic Outlook da consultora KPMG, publicado esta terça-feira, aponta que Portugal figura entre as economias europeias mais vulneráveis a uma eventual perturbação da época turística de verão, caso se verifiquem constrangimentos no abastecimento de jet fuel decorrentes da instabilidade no Estreito de Ormuz.

O estudo antecipa um novo choque energético com efeitos sobre a inflação, o consumo, cadeias de abastecimento e sectores intensivos em mobilidade internacional, incluindo o turismo.

Apesar de considerar pouco provável uma recessão generalizada nas principais economias europeias, o relatório alerta que uma crise prolongada poderá intensificar as pressões inflacionistas e agravar os riscos para países dependentes do turismo internacional.

Para Portugal, a KPMG projeta um crescimento de 2,0% em 2026 e de 1,7% em 2027, acima das previsões para a zona euro (0,9% em 2026 e 1,2% em 2027). Contudo, essa posição relativa mais favorável não elimina a exposição do país a choques na mobilidade aérea.

O documento sublinha que uma redução persistente de voos, cancelamentos ou quebras nas reservas turísticas — decorrentes de rutura no abastecimento de combustível para aviação ou de alterações no comportamento dos consumidores — poderá reduzir as exportações de serviços, travar o dinamismo económico e afetar emprego e receitas externas.

Miguel Afonso, Partner e Head of Clients & Markets da KPMG Portugal, lembra que o turismo tem sido um pilar da resiliência económica nacional, mas que essa dependência também cria uma “exposição acrescida a choques externos” que exigem atenção política e empresarial.

"A eventual pressão sobre o combustível para aviação deve, por isso, ser acompanhada com atenção, não apenas pelo impacto direto no setor turístico, mas também pelos efeitos indiretos que poderá ter no consumo, no emprego, nas receitas externas e na confiança empresarial", conclui o mesmo responsável da da KPMG Portugal, citado no documento.

A KPMG destaca ainda diferenças entre o choque atual e a crise energética de 2022, uma vez que, enquanto essa teve forte componente ligada ao gás russo, a perturbação ligada ao Estreito de Ormuz tem carácter mais global e pode impactar um conjunto mais vasto de matérias‑primas.

Para além do petróleo e gás natural liquefeito, o relatório aponta riscos para mercados de alumínio, hélio, amoníaco e fertilizantes — bens críticos para setores industriais onde a substituição rápida é limitada. As pressões sobre o alumínio podem elevar custos na indústria automóvel, ao passo que as restrições no hélio poderão ameaçar centros de produção de semicondutores.

No plano macroeconómico e a nível global, a KPMG projeta uma subida da inflação na zona euro para uma média de 3,1% em 2026, impulsionada pela componente energética, com repercussões indiretas nos preços de outros bens e serviços.

Espera‑se assim uma redução do rendimento real das famílias e um abrandamento do consumo privado, apesar da resiliência do mercado de trabalho. A resposta dos bancos centrais dependerá da duração do choque, sendo que um episódio curto tenderá a limitar os efeitos secundários sobre a inflação, enquanto que um choque prolongado poderá justificar políticas monetárias mais restritivas, com impacto sobre condições financeiras de empresas e famílias.

O relatório chama ainda a atenção para a menor margem orçamental dos governos face a crises anteriores. Ao contrário das intervenções amplas de 2022, os apoios agora previstos deverão ser mais limitados, temporários e focalizados, refletindo preocupações com a sustentabilidade das finanças públicas.

Focando-se novamente no caso português, a KPMG recomenda que empresas e decisores no país reforcem a gestão de risco, a eficiência operacional e a robustez das cadeias de abastecimento, e diversifiquem fontes de crescimento para reduzir vulnerabilidades. Miguel Afonso sublinha que, embora os fundamentos económicos do país sejam positivos, “não está imune a riscos externos”.

Por fim, e alargando de novo a análise aos restantes países, o European Economic Outlook prevê que o crescimento da Zona Euro desacelere para 0,9% em 2026 (de 1,4% em 2025), recuperando para 1,2% em 2027, com o desemprego a manter‑se próximo dos 6,3% em 2026.

A KPMG nota ainda que o recente anúncio de um acordo entre Estados Unidos e Irão, incluindo a reabertura do Estreito de Ormuz, poderá atenuar parte dos riscos identificados, embora a materialização desses efeitos dependa da implementação e da evolução geopolítica.