Portugal entre os membros da UE com maior peso das viagens domésticas

Os cidadãos da UE realizaram 1,19 mil milhões de viagens dentro do bloco europeu, em 2024. Deste número, mais de 70% foram viagens domésticas, sendo que Portugal vai mais longe, já que as mesmas representam 85% do total.À escala europeia, os dados divulgados pelo Eurostat apontam para um aumento de 4,4% face a 2023 (1,14 mil milhões de viagens). Entre 1,19 mil milhões de viagens realizadas sob âmbito pessoal ou profissional, 92% foram feitas sem sair da União Europeia. Em causa estão 850 milhões de viagens domésticas (71% do total) e 250 milhões para fora do país, mas sem sair do bloco europeu (21% do total). O peso daquelas que se realizam sem cruzar fronteiras é ainda mais acentuado em Portugal, que só se vê superado por Roménia (90%) e Espanha (88%). Seguem-se o caso português, assim como França e Grécia (todos com 85%).Em sentido oposto, Luxemburgo (5%), Bélgica (23%) e Malta (35%) têm o menor peso de viagens domésticas.Gastos são mais elevados nas viagens para o estrangeiroOs números do escritório de estatísticas da UE permitem ainda inferir sobre a diferença de gastos totais nas viagens feitas no próprio país, em comparação com aquelas que se fazem por outro país. Ora, os residentes da UE gastaram um total de 360,7 mil milhões de euros em viagens a outros países. O valor supera largamente a quantia gasta em viagens domésticas, que atingiu 257,2 mil milhões de euros.