Nos últimos 12 meses, as exportações de vinhos nacionais caíram 7,8% (27 milhões de litros) e o consumo doméstico escorregou 5,5%, a confirmar os dados que também chegam do exterior: está a beber-se menos vinho e o setor global está num momento de incerteza. Ainda assim, "o comércio continua superior à produção nacional". As contas mais recentes foram apresentadas por Francisco Mateus, do Instituto da Vinha e do Vinho, esta quinta-feira (26) durante o Fórum Anual da ViniPortugal.

Isto significa que Portugal continua a importar vinhos para fazer face à procura o que, defende Mateus, "revela um setor equilibrado".

Quando olhamos para o portefólio do vinho comercializado por Portugal, há um crescimento interessante dos vinhos DOP&IGP (ou seja, os vinhos de origem protegida) entre setembro de 2017 e setembro de 2026: 427 milhões de litros contra 397 milhões de litros há nove anos. Já representam, atualmente, mais de 50% do portefolio comercializado pelo país - o que, salientam os responsáveis, é um sinal de que o mercado consegue alguma estabilidade precisamente pelos vinhos de maior qualidade.

Os dados do IVV revelam também que as grandes alterações nos perfis e nos preços dos vinhos provocam alterações significativas nas curvas de oferta e procura, sobretudo nos vinhos sem DOP ou sem IGP.

O setor tem sido, sem surpresas, bastante afetado por vários eventos económicos que aconteceram à escala global na última década: a pandemia da Covid-19, a guerra da Ucrânia, as tarifas impostas por Trump e a guerra no Médio Oriente. Tudo situações que impactaram o setor e têm provocado esta contração consistente desde 2023.

Assim, Portugal tem sobretudo usado as exportações para compensar em parte a diminuição do consumo interno (representavam, em setembro de 2026, 42% do mercado, contra 37% em 2017), embora estas estejam também a reduzir.

O Brasil continua a ser dos principais mercados de exportação, compra do 14% do volume a preços superiores a 4 euros - em dados que excluem os vinhos licorosos.

De salientar ainda o facto de as referências bag in box, vendidos no segmento de entre 1€ a 1,99€, serem as que têm conseguido aumentar as vendas, tanto em volume como em euros, e igualmente no mercado interno e externo.