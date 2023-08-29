Portugal exportou menos sapatos mas vendeu-os mais caros

A indústria portuguesa do calçado exportou, no primeiro semestre, 36,6 milhões de pares de sapatos no valor de 964 milhões de euros, o que representa uma quebra de 7,3% em quantidade, mas um aumento de 1,03% em valor..Apesar das expectativas para 2023 não serem as mais positivas - com a APICCAPS, a associação do setor, a avisar sucessivamente que o ano se perspetiva "particularmente exigente", em consequência do abrandamento económico "comum à maioria dos principais mercados de destino do calçado português" -, os números do primeiro semestre ainda surpreenderam, mantendo-se em terreno positivo. Para a segunda metade do ano, são esperados tempos mais difíceis, até porque as encomendas "estão a chegar a conta gotas e em menor volume do que no ano passado", reconhece o diretor de comunicação da associação..Paulo Gonçalves fala num "abrandamento generalizado" do comércio à escala global, uma situação que "penaliza um setor altamente exportador como o calçado, que destina 95% do que produz aos mercados internacionais", mas que não é exclusivo de Portugal. "Dos cinco maiores produtores mundiais de calçado, só o Brasil aumentou as suas exportações no primeiro semestre, com um acréscimo de 3%. A China registou uma quebra de 9%, o Vietname perdeu 17%, a Índia caiu 12% e a Indonésia exportou menos 15%", diz o responsável, assumindo que a situação é "particularmente adversa", mas é conjuntural.."2022 não foi um ano normal para a nossa indústria, dissemo-lo várias vezes, crescemos mais de 10% em quantidade e mais de 20% em valor, foi completamente atípico. Sabíamos que não se iria repetir. Até porque, com o aumento da inflação e das taxas de juro, para muitos consumidores, a compra de calçado deixou de ser prioritária. Além disso, o retalho, que não conseguiu libertar-se dos stocks que tem, está hoje a ser mais conservador nas compras", explica o diretor de comunicação da APICCAPS, que espera uma "normalização da situação" lá para o final do ano. Até lá, seguem-se "meses de contenção" e que tornam "tão importante que as empresas regressem aos mercados à procura de novas oportunidades", defende..A nova época de feiras arrancou já e Milão recebe, de 17 a 20 de setembro, o mais importante dos certames internacionais do setor, a Micam. Portugal far-se-á representar por pouco mais de uma trintena de expositores, em linha com as edições pós-pandemia, mas muito longe dos 96 que, em setembro de 2016, marcaram presença em Itália para dar a conhecer as marcas e a mestria do saber fazer português.."A participação portuguesa em feiras internacionais ainda está aquém daquilo que são as nossas necessidades efetivas", admite Paulo Gonçalves, que considera que é preciso "fazer melhor os trabalhos de casa e ir à procura de novos clientes, em novos mercados e para novas tipologias de produtos"..Em termos de mercados, destaque para a Alemanha, o principal destino do calçado português, que recuou 0,6% - qualquer coisa como um milhão de euros a menos - neste primeiro semestre, para 212 milhões de euros. Um resultado esperado, atendendo ao encerramento de cerca de 1500 sapatarias neste país em 2022, cerca de 10% do total..Apesar das dificuldades na Alemanha, as exportações intracomunitárias cresceram 0,6% entre janeiro e junho, para um total de 780 milhões de euros, graças aos contributos positivos da França (mais 6%, para 195 milhões de euros) e dos Países Baixos (mais 2%, para 145 milhões de euros). No plano extracomunitário, o Reino Unido registou um acréscimo de 4% para 57 milhões de euros, o Canadá cresceu 5% e chegou aos 13 milhões de euros. Para a Austrália seguiram sapatos no valor de 5,1 milhões de euros, mais 11% do que no período homólogo do ano passado.