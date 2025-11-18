Portugal gastou mais de 60 milhões de euros com proteção social em 2023

Portugal gastou 60,8 milhões de euros em proteção social em 2023. Deste valor, mais de dois terços (41,8 milhões) foram pagos em dinheiro, em que se incluem as pensões. O restante (19 milhões) diz respeito a cuidados (de saúde, por exemplo).Os dados são do Eurostat e dizem respeito aos Estados-membros da UE, que registaram um total de 4,6 mil milhões de euros gastos neste capítulo. A maioria (64,7%) foi providenciado na forma de dinheiro.Em simultâneo, a zona euro registou gastos na ordem de 4,02 mil milhões de euros, dos quais 2,62 mil milhões de euros em dinheiro e 1,4 mil milhões sob a forma de cuidados.Alemanha (1,21 mil milhões de euros) e França (889,5 milhões euros) registam, com larga margem, os valores mais elevados. Segue-se Espanha (375,5 mil)..Suplemento extraordinário de pensões começa a ser pago esta segunda-feira. Valor será impenhorável