Portugal gerou 70,8% de eletricidade renovável em setembro

Mais de 70% da eletricidade produzida em Portugal continental em setembro teve origem em fontes renováveis, com a energia eólica a liderar, seguida da hídrica e da solar, segundo dados da Associação Portuguesa de Energias Renováveis (APREN).

De acordo com o Boletim de Eletricidade Renovável da APREN, as fontes renováveis produziram 2.336 gigawatts-hora (GWh) dos 3.300 GWh de eletricidade gerada em Portugal continental durante o mês.

A energia eólica foi responsável por 21,7% da produção elétrica, seguida da hídrica, com 21,5%, e da solar, com 20,5%, evidenciando o contributo equilibrado das três tecnologias para o abastecimento nacional.

Entre janeiro e setembro, a incorporação de eletricidade renovável atingiu 74,1%, colocando Portugal na quarta posição entre os países com maior penetração de energia verde, atrás da Noruega (97,6%), da Dinamarca (95,2%) e da Áustria (80,8%).

Desde o início do ano, Portugal registou 715 horas não consecutivas de abastecimento exclusivamente renovável, o equivalente a cerca de 30 dias.

Em setembro, esse nível de autossuficiência foi alcançado durante oito horas.

A produção renovável permitiu ainda evitar, entre janeiro e setembro, importações de gás natural no valor de 974 milhões de euros e de eletricidade de 387 milhões de euros, segundo a APREN.

A associação estima também poupanças de 560 milhões de euros em licenças de emissão de dióxido de carbono, correspondentes a 7,8 milhões de toneladas de dióxido de carbono de emissões evitadas.

No total, as poupanças associadas à energia renovável ultrapassaram 1,92 mil milhões de euros este ano.

No final de agosto, as fontes renováveis representavam 79,6% da capacidade elétrica instalada em Portugal.

Desde 2016, a capacidade renovável aumentou 9.328 megawatts (MW), um crescimento de 69,6%, conforme os dados da APREN.