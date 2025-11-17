Portugal lidera subida no financiamento de veículos usados no 2.º trimestre

Portugal registou no segundo trimestre a maior subida homóloga da Europa no financiamento de veículos usados e a quarta maior nos veículos novos, apresentando o quinto maior aumento na concessão total de crédito ao consumo (+11,6%).Tendo por base dados da Federação Europeia de Instituições de Crédito Especializado (Eurofinas), a Associação de Instituições de Crédito Especializado (Asfac) avança hoje que Portugal apresentou também, entre abril e junho, a segunda maior subida homóloga (+27,7%) na concessão de crédito pessoal.No total, a concessão de crédito ao consumo nos países membros da Eurofinas (incluindo a Turquia e Marrocos) aumentou 4,5% no segundo trimestre de 2025 em relação ao período homólogo.A Turquia registou a maior subida (+39,9%), embora com um volume total de apenas 316 milhões de euros, e Portugal a quinta (+11,6%), num total de 2,126 milhões de euros utilizados de abril a junho de 2025.Com aumentos superiores a Portugal posicionaram-se ainda Marrocos (+34,1%), a Noruega (+22,4%) e a Bélgica (+14,4%). Em sentido inverso, a Dinamarca registou uma queda de 2,8% e Espanha recuou 0,7%.Já no crédito automóvel, a variação global no financiamento automóvel entre os países membros da Eurofinas foi de +3,3%, tendo Portugal ocupado também a quinta posição, com um crescimento de 7,4% face ao segundo trimestre de 2024.Segundo a Asfac, Portugal destacou-se como o país com a maior subida no financiamento de veículos usados (+5,4%, para uma média global de apenas +0,1%) e a quarta maior subida nos veículos novos (+17,7%).A maior subida global no financiamento automóvel ocorreu em Marrocos (+44%), enquanto o pior resultado foi registado em França (-14,2%).No que respeita ao crédito pessoal, Portugal registou a segunda maior subida, (+27,7%), apenas ultrapassado pela Noruega (+28,8%). A única descida ocorreu na Dinamarca (-0,5%), tendo-se a média global situado em +6,4%.Relativamente ao crédito utilizado através de cartões de crédito e linhas de crédito, a maior subida verificou-se na Dinamarca (+151,5%), seguida de Marrocos (+132,8%).Portugal registou a sexta maior subida (+10,4%), acima da média global de +4,2%, e Espanha foi o único país com redução, “influenciada pelas incertezas jurídicas relativas à definição de taxas máximas”.Citado num comunicado, o secretário-geral da Asfac considera “muito positivo verificar” que o setor continua “a apoiar os consumidores e a economia portuguesa, permitindo o acesso a bens de consumo que de outra forma poderiam não ter acesso”.“O desenvolvimento do crédito ao consumo mantém-se sustentável e alinhado com os padrões europeus”, afirma Duarte Gomes Pereira, para quem é “igualmente encorajador confirmar a qualidade do crédito concedido, refletida na historicamente reduzida taxa de incumprimento e nas elevadas taxas de solvabilidade do setor, consistentemente abaixo do valor de referência de 50%”. .Vendas de carros usados ainda recuperam da pandemia mas importações disparam 38%