Portugal perdeu cerca de 900 milhões de euros em receitas de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) que deveriam ter sido cobradas em 2023, mas registou um défice de cumprimento fiscal inferior a metade da média da União Europeia (UE).

Os dados constam de um relatório da Comissão Europeia divulgado esta terça-feira, 24 de novembro, que indica que a diferença entre a receita de IVA devida e a efetivamente arrecadada correspondeu a cerca de 4% da obrigação tributária total deste imposto em Portugal, abaixo da média comunitária de 9,5%.

O relatório destaca que “o défice de cumprimento fiscal do IVA em Portugal foi inferior a metade da média da UE em 2023”, depois de ter diminuído de cerca de 8% em 2019, embora com alguns aumentos nos anos seguintes.

Esta diferença, conhecida como lacuna no cumprimento das obrigações em matéria de IVA, estima as receitas perdidas devido a fraude, evasão e elisão fiscais, falências e insolvências financeiras ou erros de cálculo.

A Comissão Europeia atribui a melhoria dos resultados portugueses a “várias medidas” adotadas pelo país de combate à fraude e de reforço do cumprimento das obrigações fiscais, nomeadamente o sistema e-Fatura, de comunicação digital dos dados de faturação, que foi alargado em 2023 a entidades estrangeiras com obrigações de IVA em Portugal.

O documento destaca também a introdução de requisitos adicionais de faturação, como os códigos QR e o código único do documento, destinados a “reforçar a transparência, a rastreabilidade e o controlo ao longo da cadeia de faturação”.

A faturação eletrónica obrigatória nas transações com a administração pública foi igualmente alargada às médias, pequenas e microempresas, passando a abranger todas as transações com o setor público.

Apesar do desempenho na cobrança do IVA, Bruxelas considera que Portugal deve desenvolver mecanismos de avaliação das perdas fiscais associadas a outros impostos.

“Portugal não dispõe atualmente de programas nacionais para estimar os défices de cumprimento fiscal em sede de IRC ou IRS”, refere a instituição no relatório, acrescentando que as autoridades estão a avaliar a viabilidade de produzir estas estimativas.

A Comissão Europeia considera que a medição e monitorização destas perdas permitiria às autoridades compreender melhor a dimensão dos problemas de cobrança e avaliar a eficácia das medidas de política fiscal.

Além disso, “embora Portugal tenha dado passos importantes para melhorar a capacidade analítica e institucional de comunicação e acompanhamento dos benefícios fiscais, muitos continuam sem ser quantificados ou devidamente avaliados”, adianta Bruxelas, propondo “avaliações mais sistemáticas dos resultados”.

No conjunto da UE, a Comissão Europeia estima que mais de 200 mil milhões de euros em receitas fiscais ficam por cobrar anualmente devido ao incumprimento fiscal, dos quais cerca de 125 mil milhões dizem respeito ao IVA e quase 50 mil milhões ao imposto sobre o rendimento das empresas.

A este montante somam-se cerca de 750 mil milhões de euros anuais em receitas não arrecadadas devido a benefícios fiscais, como isenções, taxas reduzidas e créditos fiscais.