Portugal poupa 600 milhões de euros em juros em 2023. Chega e sobra para pagar o IVA zero

A poupança em juros da dívida pública deverá ascender a 600 milhões de euros ou mais este ano face ao ao que foi inicialmente orçamentado, de acordo com contas do Dinheiro Vivo a partir de dados do Ministério das Finanças (MF). Chega e sobra para pagar todo o custo da medida IVA zero, que de meados de abril (quando entrou em vigor) até ao final do ano deverá custar aos cofres públicos 550 milhões de euros, diz a tutela do ministro Fernando Medina.