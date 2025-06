Portugal recebeu 248 projetos de Investimento Direto Estrangeiro em 2022

Os dados são avançados pelo Attractiveness Survey Portugal 2022 da consultora EY, apresentado esta terça-feira e que divulga os dados relativos ao Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em Portugal no ano passado. O estudo "In a more uncertain world, is Portugal the right place to be? (Num mundo mais incerto, Portugal é o lugar certo para estar?)" revela ainda que 59% dos investidores esperam que a atratividade de Portugal melhore nos próximos três anos. Perante estas perspetivas, Portugal acabou mesmo por subir duas posições no ranking europeu como destino de IDE, acabando por se posicionar na sexta posição, no ano passado, sendo a Alemanha, EUA, França, Reino Unido e Espanha os países que mais investiram em terras lusas.