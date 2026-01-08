Portugal regista segunda maior queda dos preços na produção industrial em novembro na UE

Os preços na produção industrial caíram em termos homólogos em novembro de 2025: -1,7% na zona euro e -1,3% na União Europeia, segundo dados divulgados esta quinta-feira, 8, pelo Eurostat. Portugal registou a segunda maior redução entre os Estados‑membros, com uma queda de 3,8% face a novembro de 2024.Na leitura mensal, em relação a outubro, os preços aumentaram 0,5% na área do euro e 0,6% no conjunto dos 27. Em Portugal verificou‑se uma descida de 0,4% nesse período.Por países, os maiores recuos anuais ocorreram no Luxemburgo (-5,5%), Portugal (-3,8%) e Irlanda (-3,6%). As subidas mais expressivas foram observadas na Bulgária (+13,8%), Roménia (+4,9%) e Estónia (+3,2%).Na variação mensal, as maiores subidas de preços na produção industrial registaram‑se na Irlanda (+4,4%), Suécia (+1,9%) e na Bulgária e Grécia (ambas +1,6%). As maiores descidas ocorreram na Eslováquia (-0,9%), Chipre (-0,8%) e Espanha (-0,5%). .Produção industrial tem variação positiva de 0,3% em novembro