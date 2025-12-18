Portugal regista terceira maior subida mensal da produção na construção na UE

A produção na construção cresceu 0,5% em termos homólogos na zona euro e 1,3% na União Europeia em outubro, com Portugal a destacar‑se com um aumento mensal de 3,1%, a terceira maior subida entre os Estados‑membros.Em variação mensal (em cadeia), a construção avançou 0,9% na área do euro e 0,8% no conjunto da UE. Comparando com o mesmo mês de 2024, os maiores ganhos registaram‑se na Eslovénia (+36,0%), Roménia (+13,9%) e Hungria (+9,7%), enquanto Espanha (‑3,6%), Áustria (‑2,0%), França (‑1,3%) e Bélgica (‑0,5%) assinalaram recuos. Portugal cresceu 3,6% face a outubro de 2024.Na leitura mensal, os maiores avanços foram verificados na Eslovénia (+6,0%), Alemanha (+3,3%) e Portugal (+3,1%). Em contrapartida, a Eslováquia (‑3,7%), Hungria (‑2,0%) e Roménia (‑1,9%) registaram as descidas mais acentuadas..Licenças para construção e reabilitação habitacional sobem 15,7% \n