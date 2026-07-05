Portugal registou em 2025 maior aumento anual da despesa em Defesa da última década

Portugal registou, entre 2024 e 2025, o maior aumento anual da despesa em Defesa da última década, elevando o investimento para 6,1 mil milhões e cumprindo pela primeira vez a meta da NATO de 2% do PIB.

De acordo com o relatório anual divulgado pela Aliança Atlântica, cuja cimeira decorre terça e quarta-feira (7 e 8 de julho), em Ancara, capital da Turquia, a despesa portuguesa em Defesa no passado rondou os seis mil milhões de euros, contra 4,4 mil milhões em 2024, o que representa um aumento de cerca de 1,6 mil milhões num ano.

Analisando a trajetória anual de despesa desde 2015, disponibilizada no mesmo relatório, é possível concluir que Portugal nunca tinha aumentado de forma tão significativa o seu investimento nesta área em apenas um ano.

O segundo maior ‘salto’ registou-se de 2023 para 2024, com um reforço da despesa em 919 milhões.

Apesar de continuar entre os países da NATO que menos investe em Defesa (a média da Aliança é de 2,77% do PIB), em 2025 Portugal foi o 12.º Aliado que mais aumentou a sua despesa face ao ano anterior.

Segundo o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, o país chegará à próxima cimeira com 2,01% do PIB alocado a esta área de soberania, meta traçada pela Aliança há mais de dez anos.