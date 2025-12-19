Portugal registou o maior crescimento florestal (11,1%) da UE em 2023

Portugal registou, em 2023, o maior crescimento florestal, de 11,1%, da União Europeia (UE), sendo este medido como o aumento líquido em relação ao ‘stock’ inicial de madeira, divulgou esta sexta-feira, 19, o Eurostat.Entre os Estados-membros, depois dos 11% de Portugal, os maiores crescimentos florestais foram registados na Dinamarca (7,6%) e Irlanda (6,8%).De acordo com os dados do serviço estatístico da UE, no outro extremo da escala estão Malta, que não registou qualquer crescimento, Chipre (1,6%), Estónia e Bulgária (ambos com 1,8%).O crescimento florestal refere-se ao crescimento biológico das árvores e é o volume de madeira que cresce naturalmente na floresta que "ganhou" naturalmente através da fotossíntese e do desenvolvimento dos troncos durante o ano, subtraindo apenas as perdas naturais (árvores que morrem por velhice, doenças ou fogos, mas que ficam na floresta).O valor alto de Portugal indica que as florestas estão a produzir muita biomassa nova e indica uma opção por espécies de crescimento rápido, como eucalipto e pinheiro-bravo. .Projeto de resolução de utilização de drones para prevenção florestal avança\n