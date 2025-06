Portugal sobe uma posição para 11.ª no Índice de Compromisso com o Desenvolvimento de 2023

Portugal ocupa o 20.º lugar no que respeita ao financiamento do desenvolvimento (ocupava a 18.ª posição no índice de 2021), correspondendo a apenas 0,16% do seu Rendimento Nacional Bruto (RNB), "o que é muito inferior à média do ICD de 0,29%", sublinha o relatório do índice bianual produzido pelo CGD, divulgado esta quarta-feira.