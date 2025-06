Portugal tem "potencial para fazer algo muito especial"

Disse, durante a apresentação nas Conferências do Estoril, que Portugal pode ter sucesso neste caminho. Que papel pode Portugal ter no desenvolvimento das tecnologias do clima?

Para ser completamente honesto, não sou especialista na economia e na política portuguesas. Mas o que sei é que vocês têm uma reputação internacional por incubarem e desenvolverem outros negócios ligados à tecnologia. Não sei como é que este tipo de políticas é aplicado aqui, mas vocês têm, claramente, algum músculo no que toca a pensar sobre como estimular o crescimento deste tipo de negócios. Quais são, então, as medidas políticas que um país podia implementar, idealmente aquelas que tirem partido das suas vantagens naturais, e que podem acelerar este crescimento? De onde venho, no Reino Unido, acreditamos que cerca de 30% do crescimento potencial do PIB na próxima década possa vir do imperativo da sustentabilidade. Isto é uma grande parte do potencial de crescimento da economia.