Economia

Portugal vai ao mercado na próxima semana para financiar-se em até 1.750 milhões

Numa nota à imprensa, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP faz saber que “vai realizar no próximo dia 09 de setembro pelas 10:30 horas três leilões” de Obrigações do Tesouro.
Portugal vai ao mercado na próxima semana para financiar-se em até 1.750 milhões
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O Estado português vai ao mercado na próxima semana emitir dívida pública com objetivo de obter até 1.750 milhões de euros em três leilões de Obrigações do Tesouro, anunciou hoje o IGCP.

Numa nota à imprensa, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP faz saber que “vai realizar no próximo dia 09 de setembro pelas 10:30 horas três leilões” de Obrigações do Tesouro.

O montante indicativo do financiamento que o IGCP pretende obter situa-se “entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros”, refere a agência responsável por gerir a dívida do Estado português.

Os títulos têm maturidades de cerca de três e oito anos.

As Obrigações do Tesouro vence “em 15 de fevereiro de 2030, 20 de outubro de 2034 e 15 de junho de 2035”, refere o IGCP.

Portugal vai ao mercado na próxima semana para financiar-se em até 1.750 milhões
IGCP realiza hoje leilão de Bilhetes do Tesouro a 10 meses
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Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP
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