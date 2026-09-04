Portugal vai ao mercado na próxima semana para financiar-se em até 1.750 milhões

O Estado português vai ao mercado na próxima semana emitir dívida pública com objetivo de obter até 1.750 milhões de euros em três leilões de Obrigações do Tesouro, anunciou hoje o IGCP.

Numa nota à imprensa, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP faz saber que “vai realizar no próximo dia 09 de setembro pelas 10:30 horas três leilões” de Obrigações do Tesouro.

O montante indicativo do financiamento que o IGCP pretende obter situa-se “entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros”, refere a agência responsável por gerir a dívida do Estado português.

Os títulos têm maturidades de cerca de três e oito anos.

As Obrigações do Tesouro vence “em 15 de fevereiro de 2030, 20 de outubro de 2034 e 15 de junho de 2035”, refere o IGCP.