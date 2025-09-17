Portugal vai hoje ao mercado para obter até 1.750 milhões em Bilhetes do Tesouro

Portugal vai hoje aos mercados obter financiamento de até 1.750 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidades de até um ano.Num comunicado, divulgado na semana passada, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP afirmou que vai realizar hoje dois leilões com maturidades em cerca de um ano e com um montante indicativo global entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros.Os dois leilões terão maturidades em 17 de julho de 2026 e 18 de setembro de 2026.Ainda na semana passada, em 10 de setembro, o IGCP emitiu 1.131 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) a cerca de 10 e 17 anos, tendo obtido um valor abaixo do montante que definiu como o patamar.As taxas de juro foram de 3,059% (a 10 anos) e de 3,637% (a 17 anos), subindo em relação aos anteriores leilões nos mesmos prazos realizados, respetivamente, em junho e fevereiro.Já o último leilão de BT ocorreu em julho, quando o IGCP colocou 1.000 milhões de euros à taxa de juro média de 1,906% e em que alcançou uma procura em 2,83 vezes o montante colocado.Em 11 de setembro, numa audição no parlamento, na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, o presidente do IGCP, Pedro Cabeços, disse que quer diversificar e captar novos investidores para a dívida pública portuguesa.De acordo com Pedro Cabeços, a agência tem promovido reuniões “para saber o que é preciso fazer” para os investidores se interessarem.“Há investidores que não incluem Portugal nas suas decisões de investimento”, salientou, indicando que o IGCP se reuniu com “mais 100 investidores nos últimos dois anos para promover a dívida portuguesa”.