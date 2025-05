Portugueses estão a perder poder de compra

E, como revela o estudo, no próximo ano apenas 28% das empresas preveem orçamentos superiores ao planeado. Neste sentido, e remetendo para o seu relatório Salary Budget Planning de julho, a WTW revelou que para o ano, as empresas estão a "a orçamentar um aumento médio de 3,9% em 2024, abaixo do aumento médio de 4,2% em 2023".